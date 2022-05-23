В «МЮ» две группировки: британцы и иностранцы во главе с Роналду. Перед игрой с «Атлетико» в ЛЧ у них была ссора (ESPN)

Игроки «Манчестер Юнайтед» разбились на группировки.

Нескольких футболистов разозлили комментарии, которые Ральф Рангник давал в ходе пресс-конференций, и напряжение между игроками «МЮ» стало расти. Разногласия усугублялись из-за слов Рангник о , Харри Магуайре, Маркусе Рэшфорде и Эдинсоне Кавани.

«Британские футболисты, как правило, держались вместе, в то время как многие иностранные футболисты ориентировались на Роналду. Большое разочарование возникло, когда появились статьи, где рассказывалось, что некоторые недовольны Магуайром в роли капитана, но такова реальная ситуация», – сообщил ESPN источник, знакомый с ситуацией.

ESPN, ссылаясь на свои источники, пишет, что между двумя соперничающими группами футболистов перед первым матчем плей-офф чемпионов против разразилась ссора.

Кроме того, игроки подозревали, что у постоянных утечек информации из раздевалки есть три источника, один из которых идентифицировался как постоянный.

Еще большая напряженность в раздевалке «МЮ» возникла в апреле, во время матча с (0:4). Основная причина – Рангник решил сыграть в три защитника, выпустив Фила Джонса на поле впервые почти за три месяца, а потом заменив его в перерыве.

«Рангник оставил Фила Джонса полностью беззащитным на «Энфилде». Он фактически игнорировал его три месяца, а затем бросил его на самое дно. У Харри Магуайра был плохой вечер на «Энфилде», но Рангник принял простое решение и заменил Джонса в перерыве, потому что у него не было смелости для замены Магуайра», – сообщил ESPN источник.

Десять дней спустя Рангник объявил, что возглавит сборную Австрии, хотя у него есть договоренность с о том, что он еще два года будет консультировать клуб.

«Согласившись на работу с Австрией, Рангник оказал «Юнайтед» услугу. Это значит, что они могут расстаться с ним, забыть о его консультационной роли и провести черту под его ужасными шестью месяцами в клубе», – сказал источник.

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