Гендиректор футбольного союза ЛНР: «Собянин обещал нам искусственные покрытия для полей. Надеемся, задача будет решена, когда прекратятся прилеты снарядов»

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал помочь с обустройством футбольных полей в ЛНР.

Об этом рассказал генеральный директор футбольного союза ЛНР Юрий Малыгин.

– В СМИ прошло сообщение, что мэр Москвы Сергей Собянин обещал ЛНР обустроить несколько футбольных полей. Это реально или еще рано об этом говорить?

– Все так. Сергей Семенович обещал нам искусственные покрытия для полей. У нас на стадионе «Авангард» да и на других полянах покрытия земляные. В весенне-осенний период на них из-за дождей практически невозможно тренироваться и играть.

Надеемся, что уже в ближайшее время, когда прекратятся прилеты снарядов и ракет, эта задача будет решена, – сказал Малыгин.