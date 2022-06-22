Алексей Игонин: «У «Спартака» очень большие опасения по поводу исхода матча за Суперкубок. Оправдания уже прописаны»

высказался о «Спартаке», который не будет бойкотировать матч за Суперкубок.

«Я так понимаю, у них очень большие опасения по поводу исхода матча за Суперкубок. Мне кажется, все оправдания заранее уже прописаны в СМИ и в официальных письмах РФС. Поэтому, наверное, им так психологически легче.

По большому счету ничего не поменялось. Пусть PR-менеджеры своим делом занимаются. Футболисты же в любом случае готовились, а не только после этого заявления. Это же не так. Все занимались своим делом. Ничего нового здесь не будет», – сказал бывший игрок .

«Спартак» не бойкотирует матч с «Зенитом» за Суперкубок: «Из уважения к болельщикам, футболу и нашему славному прошлому, в котором хватало тяжких испытаний»