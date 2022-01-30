Гендиректор «Зенита» о 17 млн евро за Алберто: «Близко к истине, и у нас есть рассрочка. Зарплата Юри ниже, чем у Азмуна»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход нападающего Юри Алберто из «Интернасьонала».

«Хотел бы прояснить немного по ходу самой сделки. В СМИ назывались самые разные суммы, часто – фантастические. Мы, как принято, конкретные цифры не раскрываем, но хочу сказать, что чаще всего фигурировавшие 17 миллионов евро за трансфер – это очень близко к истине.

При достижении игроком и клубом определенных спортивных результатов предусмотрен ряд бонусов для «Интернасьонала», как и за досрочный переход Юри Алберто в зимнее трансферное окно.

Как я и говорил ранее, средства, полученные за трансфер Азмуна в «Байер», будут компенсировать расходы «Зенита» на приобретение Алберто уже этой зимой, зарплата Юри ниже, чем у Сердара, и у нас есть рассрочка по платежам, поэтому сделка получилась для нас выгодной», – сказал Медведев.

Встречаем нового бразильца в «Зените». Юри Алберто мало прессингует, но похож на Азмуна рывками и очень опасен в штрафной

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