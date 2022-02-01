Зарплата Алберто в «Зените» – 3 млн евро в год

Стало известно, сколько будет зарабатывать нападающий в «Зените».

Resistencia Colorada со ссылкой на GZH сообщает, что зарплата бразильца в петербургском клубе составит 250 тысяч евро в месяц или 3 миллиона в год.

В форвард зарабатывал 33 500 евро в месяц без учета бонусов – 402 000 в год.

Ранее гендиректор Александр Медведев сказал, что зарплата Алберто будет ниже, чем зарплата Сердара Азмуна, перешедшего в «Байер».

Кроме того, бразильцы утверждают, что сумма трансфера Юри составила примерно 25 миллионов евро, Медведев же заявил, что новость про 17 млн евро за Алберто – это «близко к истине».

Кто новый бразилец в «Зените»: Юри Алберто мало прессингует, но похож на Азмуна рывками и очень опасен в штрафной