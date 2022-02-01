Зарплата Алберто в «Зените» – 3 млн евро в год

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Стало известно, сколько будет зарабатывать нападающий Юри Алберто в «Зените».

Resistencia Colorada со ссылкой на GZH сообщает, что зарплата бразильца в петербургском клубе составит 250 тысяч евро в месяц или 3 миллиона в год. 

В «Интернасьонале» форвард зарабатывал 33 500 евро в месяц без учета бонусов – 402 000 в год. 

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев сказал, что зарплата Алберто будет ниже, чем зарплата Сердара Азмуна, перешедшего в «Байер».

Кроме того, бразильцы утверждают, что сумма трансфера Юри составила примерно 25 миллионов евро, Медведев же заявил, что новость про 17 млн евро за Алберто – это «близко к истине».

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