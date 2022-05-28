Отношения Мбаппе и Неймара испортились, Килиан выступает за уход бразильца. «ПСЖ» готов продать игрока (L’Équipe)

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Отношения Килиана Мбаппе и Неймар ухудшились, что может привести к уходу бразильца из «ПСЖ».

Как сообщает As со ссылкой на L’Équipe, некогда хорошие отношения двух форвардов стали хуже. Француз в приватной обстановке высмеивает Неймара.

В связи с этим парижский клуб больше не считает 30-летнего игрока неприкасаемым и готов продать его летом. Мбаппе также выступает за уход Неймара.

Препятствием для ухода бразильца может стать его большая зарплата – 4 миллиона евро в месяц до уплаты налогов.

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