«Неймар почти не тренируется, он приезжает в плачевном состоянии, на грани пьянства. Он рушит «ПСЖ». Журналист Риоло о бразильце

Журналист Даниэль Риоло рассказал о плохом отношении Неймара к делу.

уже почти не тренируется, он приезжает в плачевном состоянии, на грани того, чтобы быть пьяным. Это так, Неймар преисполнен чувством мести по отношению к . Между клубом и раздевалкой существует тотальный разрыв.

Фанатам «ПСЖ» наплевать на выходки Неймара и документальный фильм о нем на Netflix. Мы должны подписать чек и отпустить его. Он наносит большой ущерб клубу. Отпустите его, он рушит «ПСЖ».

«ПСЖ» – больше не клуб. Больше нет никакой связующей нити. Тренера больше не существует, президент не сказал ни слова. После такой катастрофы стоило жестко высказаться. Ничего. Ни Леонардо, ни . Тотальное поражение», – сказал Риоло в эфире передачи After Foot на RMC Sport.