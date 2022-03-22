«Неймар почти не тренируется, он приезжает в плачевном состоянии, на грани пьянства. Он рушит «ПСЖ». Журналист Риоло о бразильце

Теги ПСЖ лига 1 Франция Леонардо Неймар Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Журналист Даниэль Риоло рассказал о плохом отношении Неймара к делу.

«Неймар уже почти не тренируется, он приезжает в плачевном состоянии, на грани того, чтобы быть пьяным. Это так, Неймар преисполнен чувством мести по отношению к «ПСЖ». Между клубом и раздевалкой существует тотальный разрыв.

Фанатам «ПСЖ» наплевать  на выходки Неймара и документальный фильм о нем на Netflix. Мы должны подписать чек и отпустить его. Он наносит большой ущерб клубу. Отпустите его, он рушит «ПСЖ».

«ПСЖ» – больше не клуб. Больше нет никакой связующей нити. Тренера больше не существует, президент не сказал ни слова. После такой катастрофы стоило жестко высказаться. Ничего. Ни Леонардо, ни Нассер Аль-Хелайфи. Тотальное поражение», – сказал Риоло в эфире передачи After Foot на RMC Sport.

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