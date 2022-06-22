Семак о Бакаеве: «По отдаче и желанию вопросов нет. В плане сыгранности ему было сложно проявить себя на 100%»

прокомментировал игру в дебютном матче.

Новичок «Зенита» вышел на замену после перерыва в игре Кубка PARI Премьер против «Пари НН» (1:1, 5:3 по пенальти).

– Как вам дебют Бакаева?

– Ему сложнее было проявить себя по сравнению с теми, кто играл в первом тайме. Кто-то из наших молодых ребят только вчера вернулся из отпуска. Естественно, от партнеров много зависит.

Но мы и так прекрасно знаем его сильные качества. Сегодня он много двигался, старался обострять. Забил мяч хороший с пенальти, не сомневаемся в том, что он поможет.

По движению, по отдаче, по желанию, конечно, вопросов нет. А что касается сыгранности, конечно, сложно ему было проявить себя на сто процентов, – сказал главный тренер .