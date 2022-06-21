Дебют Бакаева, серия пенальти, сэйв Бязрова: смотрите видео матча «Зенит» – «Пари НН»

Смотрите видео матча – «Пари НН» в Кубке PARI Премьер.

На 30-й минуте счет в матче красивым ударом из-за пределов штрафной открыл атакующий полузащитник «Зенита» .

На 40-й минуте капитан «Пари НН» сравнял счет со стандартного положения – 1:1.

Больше в основное время команды не забили. Сразу после финального свистка была назначена серия пенальти.

Новичок «Зенита» , дебютировавший за клуб из Санкт-Петербурга, реализовал свой удар с точки, а 19-летний вратарь петербуржцев отразил один удар соперника. Серия завершилась в пользу «Зенита» – 5:3.