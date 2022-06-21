Семак о Бакаеве: «Будем смотреть, как быстро он адаптируется. У меня несколько вариантов его позиций»

прокомментировал игру новичка в матче с «Пари НН».

Петербургская команда одержала победу в стартовом матче Кубка PARI Премьер (1:1, 5:3 по пенальти).

«Пенальти – это лотерея, мы должны были постараться ставить тех, кто лучше готов. Многие из молодых вчера вышли из отпуска, ясно, что силенок не хватает. Почему поставил на пенальти Бязрова? Дали почувствовать накал игры, он неплохо смотрится на сериях одиннадцатиметровых.

Бакаев? Забил уверенно пенальти, в игре ему сложно проявить лучшие качества, состав поменялся быстро, не хватало взаимопонимания. Ему досталась не самая лучшая участь играть во втором тайме, как и Кузяеву. Думаю, он может сыграть на нескольких позициях, будем смотреть за его качествами, как он быстро будет адаптироваться, у меня есть несколько вариантов его позиций.

Мы понимаем, насколько кто готов, все проанализируем, понимаем, какие моменты неплохо получались и где нужно работать. Хороших моментов было много в первом тайме, как и во втором. Моментов создали предостаточно», – сказал главный тренер .