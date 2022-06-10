Семин о Суперкубке в Петербурге: «Зенит» играл с «Локо» на стадионе «Динамо». Никто и ничего тогда не говорил»

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Юрий Семин оценил решение провести Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Зенит» и «Спартак» сыграют на «Газпром Арене» 9 июля.

«Вообще не играет никакой роли, где пройдет матч. Все будет организовано на самом высоком уровне что в Питере, что в Москве или любом другом городе.

Я помню, что «Зенит» в последний раз играл с «Локомотивом» на стадионе «Динамо». Никто и ничего тогда не говорил об этом», – сказал бывший тренер «Локо».

«Локомотив» и «Зенит» встречались на «ВТБ Арене» в матче за Суперкубок в 2019 году – тогда победу со счетом 3:2 одержали железнодорожники.

В 2020 году команды играли на другом московском стадионе – «ВЭБ Арене». Тот матч выиграл петербургский клуб (2:1). В прошлом году команда Сергея Семака разгромила «Локомотив» в матче за Суперкубок в Калиниграде (3:0).

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