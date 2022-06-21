Винисиус о будущем в «Реале»: «Продолжу играть за лучший клуб мира. Мне еще многое предстоит выиграть»

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Винисиус Жуниор заявил, что не уйдет из «Реала».

«Я продолжу играть за лучший клуб мира. Все только началось, мне еще многое предстоит выиграть. Надеюсь, к концу карьеры у меня будет много трофеев.

Сейчас в «Реале» наибольшее единение с момента моего прихода в клуб. В этом году празднования получились особенными, мы все почувствовали что-то новое. У нас есть молодые ребята – Эдер Милитао, Родриго, Камавинга. Все друг другу нравятся, и это важно», – сказал вингер «Реала» в интервью SportTV.

Ранее стало известно, что бразилец продлит контракт с «Реалом» до 2027 года. Официально об этом объявят в июле.

Статистику 21-летнего футболиста можно изучить здесь.

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