Винисиус о будущем в «Реале»: «Продолжу играть за лучший клуб мира. Мне еще многое предстоит выиграть»

заявил, что не уйдет из «Реала».

«Я продолжу играть за лучший клуб мира. Все только началось, мне еще многое предстоит выиграть. Надеюсь, к концу карьеры у меня будет много трофеев.

Сейчас в «Реале» наибольшее единение с момента моего прихода в клуб. В этом году празднования получились особенными, мы все почувствовали что-то новое. У нас есть молодые ребята – Эдер Милитао, Родриго, Камавинга. Все друг другу нравятся, и это важно», – сказал вингер в интервью SportTV.

Ранее стало известно, что бразилец продлит контракт с «Реалом» до 2027 года. Официально об этом объявят в июле.

Статистику 21-летнего футболиста можно изучить здесь.