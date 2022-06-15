«Реал» и Винисиус согласовали контракт до 2026-го. О продлении объявят в июле

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Винисиус Жуниор и «Реал» договорились о продлении контракта. 

Новое соглашение нападающего с мадридским клубом будет рассчитано до 2026 года. Стороны согласовали все условия сотрудничества, официально о продлении контракта объявят в июле. 

Сообщалось, что зарплата бразильца вырастет с 3,2 миллиона евро в год до 10 миллионов. Отступные игрока составят 1 миллиард евро. 

В минувшем сезоне 21-летний полузащитник забил 22 гола и отдал 16 передач в 52 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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