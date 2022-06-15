«Реал» и Винисиус согласовали контракт до 2026-го. О продлении объявят в июле

и договорились о продлении контракта.

Новое соглашение нападающего с мадридским клубом будет рассчитано до 2026 года. Стороны согласовали все условия сотрудничества, официально о продлении контракта объявят в июле.

Сообщалось, что зарплата бразильца вырастет с 3,2 миллиона евро в год до 10 миллионов. Отступные игрока составят 1 миллиард евро.

В минувшем сезоне 21-летний полузащитник забил 22 гола и отдал 16 передач в 52 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.