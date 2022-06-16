Лукаку вряд ли останется в «Челси» из-за напряженных отношений с Тухелем

Ромелу Лукаку вряд ли будет играть за «Челси» при Томасе Тухеле.
Прошлым летом лондонский клуб приобрел бельгийца у «Интера» за 97,5 млн фунтов, однако форвард провел неудачный сезон.
В это межсезонье «Интер» и «Челси» обсуждают возможное возвращение 29-летнего игрока в Италию на правах аренды.
Как сообщает The Athletic, у Лукаку напряженные отношения с главным тренером «синих».
Отмечается, что пока Тухель остается главным тренером, маловероятно, что нападающий будет играть за «Челси».
Ранее стало известно, что «Челси» отказался отдать Лукаку в аренду «Интеру» за 5 млн евро. Переговоры продолжаются.