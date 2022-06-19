Депутат Свищев: «Если Европа боится с нами играть, есть страны БРИКС, Белоруссия, африканские сборные. Достойные соперники, нам бы с ними справиться»

Депутат Дмитрий Свищев назвал возможных соперников для сборной России.

Сегодня стало известно, что Россия проведет товарищеские матчи с двумя сборными из разных конфедераций в сентябре.

«Любые матчи национальной команды – это хорошие новости. Понятно, что нас поджимают коллеги из европейского футбола. Мы уже неоднократно слышали заявления руководителей о том, что они не хотят политизировать футбол, но по факту отстранение существует. Долго ли оно продлится? Преждевременно говорить об этом.

надо практиковаться. предпримет большие усилия к тому, чтобы наши национальные команды участвовали в международных матчах.

Есть огромное количество стран, которые могли бы принять участие в играх с нашими командами, например, Южная Америка, про азиатский футбол не надо забывать. Даже если Европа боится с нами играть, то есть страны БРИКС, , африканские сборные.

Огромное количество стран сейчас в стороне от всего происходящего в мире. Они являются достойными соперниками. Нам бы с ними справиться. При активной позиции РФС все матчи станут возможными и нужными», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.