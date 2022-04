Рапино угрожает Дуэйну Джонсону судом из-за логотипа его футбольной лиги XFL. Схожая графика у TogethXR – организации по продвижению успехов женщин в спорте

Игрок сборной США Меган Рапино угрожает Дуэйну Джонсону юридическими разбирательствами.

После того как актер представил новый логотип своей профессиональной футбольной лиги XFL, Рапино предупредила о возможности направления Скале письма с требованием о прекращении деятельности.

Это связано с тем, что футболистка обнаружила сходство между графическими знаками XFL и TogethXR – организации, основанной ее невестой, баскетболисткой , с целью продвижения успехов женщин в спорте.

Алекс Морган, еще одна футболистка и соосновательница TogethXR, также сообщила о совпадении образов.

Imitation is the sincerest form of flattery, I guess? 🤦‍♀️ Shout out to my team at @togethxr for creating a bad ass brand name, logo, and background story that resonates for so many 👀 https://t.co/QP6f0cGU3h