Рапино угрожает Дуэйну Джонсону судом из-за логотипа его футбольной лиги XFL. Схожая графика у TogethXR – организации по продвижению успехов женщин в спорте

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Игрок сборной США Меган Рапино угрожает Дуэйну Джонсону юридическими разбирательствами.

После того как актер представил новый логотип своей профессиональной футбольной лиги XFL, Рапино предупредила о возможности направления Скале письма с требованием о прекращении деятельности.

Это связано с тем, что футболистка обнаружила сходство между графическими знаками XFL и TogethXR – организации, основанной ее невестой, баскетболисткой Сью Берд, с целью продвижения успехов женщин в спорте.

Алекс Морган, еще одна футболистка и соосновательница TogethXR, также сообщила о совпадении образов.

Как отмечает The Independent, речь идет, вероятно, о сходстве буквы X на обоих логотипах.

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