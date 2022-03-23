Рапино о каминг-аутах спортсменов: «Мужчины-геи не чувствуют себя в безопасности, думают, что их выгонят из команд. Для женщин все безопаснее»

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Меган Рапино порассуждала о каминг-аутах в спорте.

«Все, кто связан со спортивной культурой, несут ответственность за то, чтобы думать о словах и создавать благоприятную и открытую среду.

Нас постоянно спрашивают – почему в профессиональном спорте так мало мужчин, сделавших каминг-аут? Причина в том, что они не чувствуют себя в безопасности. Они думают, что будут получать оскорбления от фанатов, что их будут выгонять из команд, что в их адрес будут выкрикивать гадости.

Для женщин все безопаснее. Мы очень поддерживаем друг друга, девушки чаще делают каминг-ауты, и это облегчает жизнь всем. Но я бы сказала, что это зависит и от спортивных директоров, и от владельцев клубов, и от болельщиков, и от игроков. Это и ваша ответственность», – сказала американская футболистка.

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