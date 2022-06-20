«Мутко позиционировал «Зенит» как экологически чистый клуб. Всегда играем честно». Лепехин о договорных матчах

заявил, что не участвовал в договорных матчах.

– Вам когда-нибудь предлагали сдавать матчи?

– Нет. В Питере вообще такого не было, Виталий Леонтьевич Мутко позиционировал «Зенит» как экологически чистый клуб.

Премьер-лига? Закрадывались кое-какие сомнения по поводу некоторых игр с участием других команд, но «Зенит», убежден, всегда играет честно. При этом вспомните, как нас судили.

– Достаточно называть сезон 2004-го года с дисквалификациями Радимова и Ширла и эпической фразой того же Радимова про КДК.

– Да. В 2001-ом году нас практически нигде не «убили» – и мы завоевали бронзовые медали. А ранее в одном сезоне я насчитал три железных «сплава», в другом четыре. Добавляй украденные очки – и «Зенит» из раза в раз занимал бы третьи места, – сказал бывший игрок петербуржской команды.