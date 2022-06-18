«Дайте Березуцкому возможности «Зенита», и он тоже будет давать результат». Лепехин об экс-тренере ЦСКА

оценил работу Алексея Березуцкого в качестве главного тренера ЦСКА.

– Как оцените работу в ЦСКА Алексея Березуцкого?

– По нему хоть ясная ситуация. Во-первых, он россиянин, много лет отдал ЦСКА как футболист, и его назначение мне понятно больше, чем приглашение любого иностранного тренера. Подчеркну, любого – даже самого раскрученного или известного. Братья Березуцкие учатся и набираются опыта.

Вот Семак в «Зените» тоже набирается опыта, плюс еще и дает результат. Но дайте Березуцкому возможности «Зенита» – и он тоже будет давать результат. Причем можно ставить одного Березуцкого, а можно и другого – разницы нет.

Я вам скажу, мы переоцениваем роль тренера. Сейчас понятно, что тренер – это важная часть футбольной команды, но в целом побеждают и проигрывают все – и футболисты, и тренер. Игроки определяют ситуацию на поле, а тренер все это контролирует и корректирует.

В идеале получается отлаженный механизм. Но если у тебя футболисты, скажем так, имеют потенциал второй лиги, то какого тренера им ни привези, они в высшей лиге все равно никуда не прыгнут.

Мы очень много внимания уделяем тому или иному тренеру и забываем о том, в какую обстановку он попадает, с кем он работает. Это все нельзя разделять, и оценки тренерам нужно давать с учетом всех факторов, – сказал бывший игрок .