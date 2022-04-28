«Сейчас «Зенит» – как «Спартак» в 90-е». Лепехин о сине-бело-голубых

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Константин Лепехин Футбол

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепехин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

– Победа «Зенита» над «Краснодаром» насколько получилась обыденной?

– Все произошло абсолютно буднично. Вообще любая победа «Зенита» в РПЛ на протяжении последних трех лет уже никак не удивляет. Удивляет, если питерцы не выигрывают. Так что матч с «Краснодаром» относится к этой же категории.

– «Зенит» идет к четвертому чемпионству кряду. Сейчас питерскую команду можно в полной мере назвать монополистами?

– Конечно. Можно сказать, что сейчас «Зенит» – как «Спартак» в девяностые.

– Вы не думаете, что в связи с этим падает интерес к чемпионату?

– Я думаю, это больше надуманно. Интерес не зависит от наличия постоянного чемпиона. Каждая группа людей болеет за свою команду на протяжении многих лет. Им неважно, кто чемпион: «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» или «Динамо». Болеют одни и те же люди.

А чтобы привлекать новых болельщиков, то с этим работают медиа-группы, пресса и телевидение. Качество игры не влияет на это, мне кажется, – сказал Лепехин.

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