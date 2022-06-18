«В Россию мотивированный иностранец не поедет. К нам едут как в Америку, Китай, Японию». Экс-игрок «Зенита» Лепехин об РПЛ

высказался о переходе иностранцев в .

– Европейские скауты, следившие за игроками российских клубов, были сконцентрированы прежде всего на выступлении в еврокубках?

– Безусловно. А теперь наши клубы не играют в Европе. Все это понимают, и сами футболисты в том числе. Но может, кто-то из легионеров еще сможет как-то проявить себя в своей сборной.

Для меня любой приход иностранного футболиста в российский чемпионат – это особая тема для размышлений. Как бы мы нашу Премьер-лигу ни восхваляли, в Европе всем понятно, что АПЛ сильнее, испанская лига сильнее, Бундеслига сильнее, да и еще много кто сильнее.

И мотивированный именно спортивной составляющей иностранный футболист в Россию не поедет. А к нам как в Америку, в Китай и в Японию легионеры едут либо на закате карьеры, либо с другими целями.

– Турция сопоставима с Россией по уровню футбола?

– Может, там чемпионат даже в какой-то степени и покрепче. Но точно я не могу сказать, потому что не слежу за чемпионатом Турции. Просто я знаю, что там любят футбол, там есть хорошие футболисты, и их сборная периодически неплохо играет.

Думаю, да, чемпионаты России и Турции плюс-минус сопоставимы. По крайней мере, до тех пор, пока у нас остаются качественные легионеры. Другое дело, что играют они в полноги.

– Дзюба мог бы стать звездой в Турции, или он только в России звезда?

– Сложный вопрос, здесь можно судить только по факту. Это зависит не только от одного Дзюбы, но и от стечения обстоятельств, от команды, в которую он попадет, от того, как его будет воспринимать местная пресса.

Звездами-то люди становятся в основном благодаря вниманию к ним журналистов, а не благодаря тому, что они делают на поле.

– Вы сказали, что игроки, приезжающие в Россию, – это отдельная песня. А такие малоизвестные тренеры, как Абаскаль?

– То же самое. Вообще, меня удивляют все эти приходы. Особенно если тренер из Испании или Италии начинает говорить, что он хочет доказать свою состоятельность в российском чемпионате.

Раз Абаскаль приехал в , значит, у него не было приглашений из Испании. Наверное, никто из тренеров не приехал бы работать в Россию, если бы его звали в Испанию, – сказал бывший игрок «Зенита».