Экс-игрок «Зенита» Левин рассказал о попытке организовать договорной матч с «Текстильщиком» в 1992-м: «Конкуренты предложили больше»

Бывший капитан «Зенита» Михаил Левин рассказал о попытке организовать договорной матч в 1992 году.

В том сезоне петербургский клуб в последнем туре играл с «Текстильщиком» и в случае победы остался бы в высшей лиге.

Игра в итоге завершилась вничью (0:0), «Зенит» в итоге покинул высший дивизион.

– У меня в «Текстильщике» много друзей тогда было: вратарь Сергей Смелов, полузащитник Михаил Букин… Мы с Мишей женаты на одноклассницах из Сочи, с которыми познакомились на сборах. В Камышине еще несколько питерских ребят играли. Меня часто спрашивают, почему в последнем туре не сгоняли «договорку». Ведь «Текстильщик» уже не имел никакой мотивации, а «Зениту» победа позволяла остаться в Высшей лиге.

– А действительно, почему?

– Вроде бы пытались договориться, но конкуренты предложили больше. Ничего личного, только бизнес. Знакомые ребята, игравшие в Камышине, так и говорили.

– В первых чемпионатах России «договорки» были явлением распространенным, и о них даже в газетах писали. «Зенит» участвовал в таких играх?

– По-моему, один раз. В предпоследнем туре дома победили «Уралмаш», забив решающий гол с пенальти на последних минутах, – сказал Левин.