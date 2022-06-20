Семин о расширении РПЛ: «Если ради количества, то не надо. Важная составляющая – финансовая»

высказался о возможном расширении .

Клубы лиги обсудят этот вопрос 20 июня.

«Сложный вопрос. Одно дело — клубы будут обсуждать, другое — решение федерации. Нужно ли нам, чтобы в чемпионате были 18 команд? Если команды, которые могут пополнить лигу, будут конкурентоспособны по всем вопросам: спортивным, финансовым…

Если же это просто так, ради количества, то не надо это делать. Смысла никакого не вижу. Одна из важных составляющих сейчас — финансовая. Есть ли у этих клубов бюджет, чтобы содержать команду, чтобы не столкнуться потом с такой ситуацией, какая была у «Тамбова»? Опять же, нужны гарантии», — сказал экс-главный тренер «Локомотива».