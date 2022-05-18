Президент «Торпедо» о формате РПЛ: «Рабочая группа обсуждала варианты только со стыками. Это принципиально»

Денис Маслов рассказал о заседании клубов РПЛ и .

Президент отметил, что формат без стыковых матчей не обсуждался.

— На заседании [рабочей группы] мы обсуждали варианты только со стыками [между ФНЛ и РПЛ]. Это принципиально. Рассмотрели плюсы и минусы — позже они будут представлены на бюро исполкома [24 мая]. Там умные люди, они примут решение.

— Среди рассмотренных есть вариант и на 18 клубов в РПЛ?

— В том числе, да.

— Президент Иванов заявил, что никто из РПЛ не должен вылетать, потому что легионеры уехали из клубов не по-спортивному принципу. Клубы РПЛ продавливают эту тему?

— Клубы РПЛ говорят об этом с того момента, как стали уезжать иностранцы. То есть ничего нового Иванов не сказал. Конечно, клубы РПЛ не хотят вылетать, потому что считают, что нарушен спортивный принцип. Но могу сказать, что у нас тоже двое иностранцев уехали из Первой лиги. Мне теперь в РПЛ не выходить и прекратить участвовать [в чемпионате]? — сказал Маслов.

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