Федотов против расширения РПЛ: «Это ведет к серьезным убыткам. Модель с 16 клубами наиболее прибыльна для нашего футбола»

Главный тренер высказался против расширения РПЛ.

— РПЛ достойна 18 клубов? Или 16 — это оптимальный на сегодня формат?

— Смотрите, футбол — это все-таки бизнес, от этого никуда не деться. Клубы как могут пытаются зарабатывать. Математически посчитано, что модель с 16 клубами наиболее прибыльна для нашего футбола. В тех условиях, которые есть сейчас, лучше сделать дополнительное соревнование в виде Кубка лиги, а не расширять РПЛ на две команды.

Все исходит от того, прибыльная это вещь или убыточная. А расширение РПЛ до 18 клубов ведет к серьезным убыткам, и не учитывать это было бы неправильно.

— И аргумент, что региональный футбол должен быть массово представлен в РПЛ, звучит как-то странно…

— Ну вот в Англии «Ноттингем Форест», самый старый клуб страны, 23 года не мог вернуться в АПЛ. И в этом году они вновь туда вышли. Вот и в регионах надо просто лучше стремиться к элите: создавать инфраструктуру, сильную команду, условия для нее. И обоснованно добиваться выхода в , – сказал Федотов.