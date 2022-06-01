11 из 16 клубов УПЛ и руководство Украины – за проведение следующего сезона на территории страны. За «Мариуполем» и «Десной» закрепят места в высшем дивизионе

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Участники чемпионата Украины обсудили проведение следующего сезона. 

Представители клубов, лиг и Украинской ассоциации футбола провели общее собрание, на котором обсудили формат, места и даты проведения турнира. Окончательное решение о местах проведения матчей и календаре будет принято по итогам работы профильных рабочих групп. 

Как сообщает журналист Андрея Сенькив, руководство страны выступило за проведение чемпионата на территории Украины. По информации Игоря Бурбаса, 5 клубов из 16 склоняются к проведению соревнования за рубежом.

Также рассматривался вопрос о том, что участие черниговской «Десны» и «Мариуполя» в соревновании невозможно из-за разрушенной инфраструктуры и и сложной ситуации в городах. Участники встречи единогласно поддержали инициативу о закреплении за этими командами мест в высшем дивизионе, несмотря на то, что следующий сезон они пропустят. 

 

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