«Шахтер», «Динамо», «Днепр-1», «Заря» и «Ворскла» могут провести часть матчей УПЛ в Польше

Следующий сезон в УПЛ может пройти как в Украине, так и в Польше.

Как сообщил журналист Игорь Бурбас, клубы, участвующие в еврокубках, могут провести часть матчей в соседней стране.

«Клубы УПЛ готовы взять в основу комбинированный вариант проведения сезона на территориях Украины и Польши. Все с пониманием относятся к тому, чтобы предоставить лидерам возможность сохранить свои составы и в целом не ослаблять чемпионат неприездом легионеров. Это раз.

А два – это логистический вопрос, он не менее важен. Все – «Шахтер», , «Днепр-1», и – домашние евроматчи собираются играть в Польше.

Следовательно, логично, что командам, отстаивающим честь страны на евроарене, не стоит усложнять жизнь километражами и границами. Напротив – создать надлежащие условия. Например, предоставить им право в той же Польше принимать и соперников по внутреннему чемпионату. Но это только на время еврокубковых выступлений. Все понятно и гуманно, не правда ли?

На стадии обсуждения есть и другой вариант календаря. Это когда первый круг , «Динамо», , «Заря» и «Ворскла» будут условно играть между собой в Польше. А потом после завершения своих еврокубков вернутся в Украину и завершат чемпионат дома.

В принципе, еще достаточно времени на утверждение всех нюансов. Стартует сезон 20 августа», – написал Бурбас в телеграм-канале.

Предыдущий был завершен досрочно.