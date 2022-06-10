«Шахтер», «Динамо», «Днепр-1», «Заря» и «Ворскла» могут провести часть матчей УПЛ в Польше

Следующий сезон в УПЛ может пройти как в Украине, так и в Польше.
Как сообщил журналист Игорь Бурбас, клубы, участвующие в еврокубках, могут провести часть матчей в соседней стране.
«Клубы УПЛ готовы взять в основу комбинированный вариант проведения сезона на территориях Украины и Польши. Все с пониманием относятся к тому, чтобы предоставить лидерам возможность сохранить свои составы и в целом не ослаблять чемпионат неприездом легионеров. Это раз.
А два – это логистический вопрос, он не менее важен. Все – «Шахтер», «Динамо», «Днепр-1», «Заря» и «Ворскла» – домашние евроматчи собираются играть в Польше.
Следовательно, логично, что командам, отстаивающим честь страны на евроарене, не стоит усложнять жизнь километражами и границами. Напротив – создать надлежащие условия. Например, предоставить им право в той же Польше принимать и соперников по внутреннему чемпионату. Но это только на время еврокубковых выступлений. Все понятно и гуманно, не правда ли?
На стадии обсуждения есть и другой вариант календаря. Это когда первый круг «Шахтер», «Динамо», «Днепр-1», «Заря» и «Ворскла» будут условно играть между собой в Польше. А потом после завершения своих еврокубков вернутся в Украину и завершат чемпионат дома.
В принципе, еще достаточно времени на утверждение всех нюансов. Стартует сезон 20 августа», – написал Бурбас в телеграм-канале.
Предыдущий чемпионат Украины был завершен досрочно.