Мэр Луганска: «Навряд ли «Заря» вернется. Нужно создавать команду, которая будет защищать флаг ЛНР»

В Луганске хотят создать новый футбольный клуб вместо «Зари».

«Что касается профессионального футбола, тут есть много вопросов. Но сегодня спортивная жизнь больше все-таки крутится вокруг города Луганска. До начала военной спецоперации в первенстве города, а мы его всегда проводим и всегда открытое, участвовало уже далеко за 100 команд.

Что касается «Зари», я думаю, что навряд ли клуб вернется. Нам сегодня нужно думать о том, чтобы создавать команду, которая будет защищать флаг нашей территории.

На сегодняшний день практически решен вопрос об участии наших футболистов в студенческой лиге РФ по Южному федеральному округу. То есть мы в этом году, уже в конце июля, впервые будем участвовать в этом турнире», – заявил мэр Луганска Манолис Пилавов.

Луганская основана в 1923 году, в 1972 году стала чемпионом СССР. В 2014 году клуб покинул Луганск и базируется сейчас в Запорожье.