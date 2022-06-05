Профессиональные футбольные турниры в Украине возобновят в августе. Это решение Зеленского и Павелко

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Профессиональные футбольные турниры в Украине хотят возобновить в августе.

Об этом сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

«Я говорил с нашим президентом Владимиром Зеленским о том, как важен футбол для того, чтобы отвлекаться. Все, от детей до стариков, сконцентрированы на этих событиях. Каждый день они узнают о смертях, о влиянии, которое оказывают эти события.

Мы говорили о том, как сильно футбол может помочь людям думать о будущем, потому что сейчас они, конечно, в плохом психологическом состоянии. Они в худшем состоянии. Мы говорили о том, может ли футбол помочь нам думать о будущем.

Поэтому мы с президентом решили, что чемпионат Украины возобновится в августе. Мы будем проводить турниры всех уровней, так что возобновятся Премьер-лига, первый и второй профессиональные дивизионы и женский чемпионат.

Матчи всех уровней начнутся в августе. Это решение было принято совместно с президентом Украины», – сказал Павелко в интервью Associated Press.

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