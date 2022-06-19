Губернатор об игроках «Крыльев»: «Некоторые рассматривают предложения от очень состоятельных клубов РПЛ»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о селекции .

«Понятно, что это работа менеджмента команды, тренера, директора, спортивного директора. И знаю, что они делают все, чтобы состав клуба сохранить, поскольку есть свой почерк, своя игра.

Дальнейшее сохранение игры зависит от стабильности состава. Всем, каждому футболисту, даны предложения, даже у кого срок контрактов не заканчивается, клуб дал предложение по продлению контракта на новых условиях. Дальше, конечно, решать футболистам.

Все, что могут сделать в клубе «Крылья Советов» для сохранения состава, все клуб сделал, каждый парень теперь решит, как ему быть в нынешних условиях. Но знаю, что некоторые футболисты рассматривают предложения, в том числе от очень состоятельных клубов Российской Федерации», – сказал Дмитрий Азаров.