«Крылья Советов» и Осинькин продлили контракт до 2025 года

Дмитрий Азаров сообщил, что «Крылья Советов» продлили контракт с .

«Только что переговорил с Игорем Витальевичем Осинькиным, главным тренером «Крыльев Советов», и хочу поделиться с вами хорошей новостью.

Игорь Витальевич и клуб продлили отношения, подписан контракт до 2025 года. Это долгосрочное сотрудничество замечательного тренера с нашим клубом. Именно Игорь Витальевич Осинькин – конструктор наших побед, именно он поставил ту игру самой молодой российской команды , в которую влюбились болельщики и болельщики из многих других регионов нашей страны.

Игоря Витальевича Осинькина, конечно, я благодарю за то, что вместе с ним клуб прогрессирует и добивается всех поставленных задач.

Напомню, что в предыдущем сезоне мы ставили задачу выйти в Премьер-лигу, в только что завершившемся сезоне – быть в десятке, и клуб перевыполнил задачу, оказавшись в верхней части турнирной таблице, заняв восьмое место, стал чемпионом Поволжья.

И я очень рад, что наш клуб будет в дальнейшем прогрессировать с этим замечательным тренером», – сказал губернатор Самарской области.

Осинькин тренирует «Крылья Советов» с 2020 года. В 2021-м он продлевал контракт на три года.