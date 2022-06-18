Губернатор Самарской области: «Крылья» не могут в финансах конкурировать с «Зенитом», «Динамо», «Сочи», «Спартаком», но у нас самая играющая команда РПЛ»

Губернатор Самарской области отметил высокий уровень игры .

«Хочу вам сказать, что клуб сделал предложение о продлении контракта всем футболистам, даже тем, у кого контракт не заканчивался, предоставив новые условия, насколько я знаю, привлекательные для футболистов.

Понятно, что мы не можем в финансовом плане конкурировать с , , , , это невозможно просто. Поэтому мы должны в тех условиях, которых находимся, дать оптимальную стратегию.

Мы ставили достаточно амбициозную задачу для клуба, который только вошел в Премьер-лигу, – быть в десятке. Команда ее перевыполнила, заняв восьмое место в верхней половине турнирной таблицы.

Я очень надеюсь, что команда будет прогрессировать и дальше. Мы бы хотели сохранить состав, потому что у нас самая молодая, самая российская команда в лиге. А я так считаю, и так считает множество экспертов, и самая играющая команда в лиге, самая интересная по игре», – заявил Дмитрий Азаров.