«Спартак» не может договориться с Бакаевым о зарплате. Клуб присматривается к Зиньковскому

может подписать полузащитника Антона Зиньковского, если не договорится с о новом контракте.

«Спорт-Экспресс» пишет, что переговоры «Спартака» с представителями Бакаева о новом соглашении проходят тяжело. Футболист просит зарплату, которую клуб дать не готов. Стороны далеки от компромисса.

На случай, если договориться с Бакаевым не удастся, «Спартак» присматривается к Зиньковскому.

В этом сезоне Бакаев провел 15 матчей за «Спартак» и сделал 2 голевых передачи. Срок его соглашения с красно-белыми истекает летом 2022 года. У Зиньковского гол и 3 передачи в 10 играх .