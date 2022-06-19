Алвеса хотят оставить в сборной Бразилии, в том числе для управления Неймаром. Но 39-летний защитник должен найти себе новый клуб

Главный тренер сборной Бразилии Тите намерен сохранить в команде защитника Дани Алвеса.
Главное условие 61-летнего специалиста – 39-летний игрок должен найти себе новый клуб после ухода из «Барселоны».
Алвес уже вел переговоры с «Фламенго» и «Флуминенсе», но не смог договориться с ними по зарплате. Впрочем, у футболиста есть предложения от других бразильских клубов, а также из США и Ближнего Востока.
Тите заинтересован в участии Алвеса в ЧМ-2022, поскольку тот обладает огромным опытом, а также лучше всех управляет Неймаром. Защитник – единственный игрок «селесао», к чьему мнению прислушивается форвард.
Если Алвес сыграет в Катаре, то станет самым возрастным футболистом сборной Бразилии на чемпионатах мира.