Алвеса хотят оставить в сборной Бразилии, в том числе для управления Неймаром. Но 39-летний защитник должен найти себе новый клуб

Главный тренер сборной Бразилии Тите намерен сохранить в команде защитника .

Главное условие 61-летнего специалиста – 39-летний игрок должен найти себе новый клуб после ухода из «Барселоны».

Алвес уже вел переговоры с «Фламенго» и «Флуминенсе», но не смог договориться с ними по зарплате. Впрочем, у футболиста есть предложения от других бразильских клубов, а также из США и Ближнего Востока.

Тите заинтересован в участии Алвеса в , поскольку тот обладает огромным опытом, а также лучше всех управляет . Защитник – единственный игрок «селесао», к чьему мнению прислушивается форвард.

Если Алвес сыграет в Катаре, то станет самым возрастным футболистом сборной Бразилии на чемпионатах мира.