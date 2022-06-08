Винисиус: «Очень рад словам Неймара о том, что я должен получить «Золотой мяч», но Бензема заслужил приз больше»

Теги ПСЖ Карим Бензема Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Золотой мяч Неймар ЧМ-2022 Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус считает, что Карим Бензема заслужил «Золотой мяч» больше, чем он.

Ранее форвард «ПСЖ» Неймар назвал Винисиуса лучшим игроком прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов. Также бразилец говорил, что вингер «Реала» заслужил «Золотой мяч».

«Я очень рад словам Неймара о том, что я должен получить «Золотой мяч», но, по моему мнению, Бензема больше заслужил этот приз.

Карим постоянно шутит надо мной и говорит, что хочет выиграть у Бразилии в финале чемпионата мира. Но такого ни в коем случае не произойдет», – сказал Винисиус.

В минувшем сезоне 21-летний вингер забил 22 гола и отдал 16 передач в 52 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные