Винисиус: «Очень рад словам Неймара о том, что я должен получить «Золотой мяч», но Бензема заслужил приз больше»

Винисиус считает, что заслужил «Золотой мяч» больше, чем он.

Ранее форвард Неймар назвал Винисиуса лучшим игроком прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов. Также бразилец говорил, что вингер заслужил «Золотой мяч».

«Я очень рад словам о том, что я должен получить «Золотой мяч», но, по моему мнению, Бензема больше заслужил этот приз.

Карим постоянно шутит надо мной и говорит, что хочет выиграть у в финале чемпионата мира. Но такого ни в коем случае не произойдет», – сказал Винисиус.

В минувшем сезоне 21-летний вингер забил 22 гола и отдал 16 передач в 52 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.