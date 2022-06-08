Винисиус: «Очень рад словам Неймара о том, что я должен получить «Золотой мяч», но Бензема заслужил приз больше»

Винисиус считает, что Карим Бензема заслужил «Золотой мяч» больше, чем он.
Ранее форвард «ПСЖ» Неймар назвал Винисиуса лучшим игроком прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов. Также бразилец говорил, что вингер «Реала» заслужил «Золотой мяч».
«Я очень рад словам Неймара о том, что я должен получить «Золотой мяч», но, по моему мнению, Бензема больше заслужил этот приз.
Карим постоянно шутит надо мной и говорит, что хочет выиграть у Бразилии в финале чемпионата мира. Но такого ни в коем случае не произойдет», – сказал Винисиус.
В минувшем сезоне 21-летний вингер забил 22 гола и отдал 16 передач в 52 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.