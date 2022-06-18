Генсек РФС Алаев против расширения РПЛ: «Не понимаю, что это привнесет. Нужны математические и экономические расклады»

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Генеральный секретарь РФС против идеи о расширении РПЛ

Напомним, «Урал» инициировал обсуждение расширения лиги до 18 команд на общем собрании клубов.

– Письмо от «Урала» я не видел. Свою позицию я уже озвучил. Если делать расширение, то заранее. Но нужно иметь математические и экономические расклады. Есть действующие контракты. Нужно понимать, как отреагируют партнеры. Наверное, коллеги все это изучат и представят позицию. В установленном порядке все будет рассмотрено на исполкоме РФС.

– Это может быть рассмотрено уже 23 июня?

– Если будут представлены документы, то может.

– Какая ваша личная позиция по расширению?

– Я против. Я не понимаю, что это привнесет. Не уверен, что действующие партнеры будут рады, если будет изменен формат, – сказал Александр Алаев.

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