Генсек РФС об обещании ввести мораторий: «Никаких переговоров с клубами не существовало»

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Александр Алаев прокомментировал информацию об обещании ввести мораторий на вылет. 

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что это обещание дал президент РПЛ Ашот Хачатурянц. 

«15 марта в Российский футбольный союз поступило обращение от российской Премьер-лиги с ходатайством о введении полного моратория на ротацию клубов РПЛ и ФНЛ по итогам сезона-2021/22. Вопрос предлагалось включить в повестку предстоящего заседания исполкома РФС, что и было сделано.

23 марта исполком рассмотрел ходатайство и определил, что обсуждение предложения продолжится в формате рабочей группы, в состав которой войдут представители РФС, лиг и клубов.

По результатам ее работы на следующем заседании исполкома, состоявшемся 24 мая, был заслушан доклад группы, представивший оценку как предложения РПЛ, так и других возможных сценариев. Голосованием было принято практически единогласное решение о сохранении существующего формата турнира и, соответственно, спортивного принципа.

Никаких альтернативных площадок для обсуждения вопроса, параллельных переговоров с клубами или альтернативных формул принятия решений, помимо заявленных выше, не существовало и существовать не могло.

Распространяемую информацию о том, что решение о моратории на вылет из РПЛ или любых других изменениях формата могло быть принято в других обстоятельствах, Российский футбольный союз считает несостоятельной», – сказал генеральный секретарь РФС.

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