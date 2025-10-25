Защитник «Оренбурга» Муфи про 0:1 со «Спартаком»: «Приехали в Москву за победой. Должны были забирать минимум одно очко, но не вышло»

Защитник «Оренбурга» сказал, что команда собиралась обыграть «Спартак» в Москве.

В субботу «Оренбург» на выезде уступил «Спартаку » 0:1.

«Приехали в Москву за победой, должны были забирать как минимум одно очко, но не получилось. Все мы знаем, что «Спартак» – большая команда. Понимаем, что такие команды могут забить мяч после малейшей ошибки. Могу только поздравить «Спартак», – сказал защитник «Оренбурга » Фахд Муфи .