Защитник «Оренбурга» Муфи про 0:1 со «Спартаком»: «Приехали в Москву за победой. Должны были забирать минимум одно очко, но не вышло»
Защитник «Оренбурга» сказал, что команда собиралась обыграть «Спартак» в Москве.
В субботу «Оренбург» на выезде уступил «Спартаку» 0:1.
«Приехали в Москву за победой, должны были забирать как минимум одно очко, но не получилось. Все мы знаем, что «Спартак» – большая команда. Понимаем, что такие команды могут забить мяч после малейшей ошибки. Могу только поздравить «Спартак», – сказал защитник «Оренбурга» Фахд Муфи.
