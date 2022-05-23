Генсек РФС за дополнительный раунд в РПЛ: «Мне этот вариант ближе. Я не сторонник 18 команд»

Теги премьер-лига Россия РФС Олимп-ФНЛ Александр Алаев регламент Футбол

Генеральный секретарь РФС поддерживает идею ввести дополнительный раунд в РПЛ.

«Мне этот вариант ближе, но будем дискутировать с коллегами, обсуждать исполкомом.

При этом я не являюсь сторонником 18 команд в РПЛ. Я согласен, что этот вариант может обсуждаться, но для этого нужно подсчитать финансовую модель.

Если и говорить о расширении, то, мне кажется, это нужно делать, заранее определив экономическую составляющую каждого из решений», – сказал Александр Алаев.

Ранее сообщалось, что Алаев является главным кандидатом на пост нового президента Премьер-лиги.

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