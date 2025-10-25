  • Спортс
  «Украинцы могут быть националистами, но мы не можем вспоминать жертв Волынской резни и быть патриотами?» Польский журналист Колтонь о скандале с баннером на матче «Шахтера»
«Украинцы могут быть националистами, но мы не можем вспоминать жертв Волынской резни и быть патриотами?» Польский журналист Колтонь о скандале с баннером на матче «Шахтера»

Польский журналист процитировал Пилсудского после скандала на матче «Шахтера».

«Шахтер» уступил «Легии» (1:2) в домашнем матче 2-го тура Лиги конференций на стадионе «Мейски» в польском Кракове.

Изначально служба безопасности украинского клуба не пропустила на арену баннер варшавских фанатов о Волынской резне, но потом дала добро после вмешательства краковской «Вислы». Действия горняков осудил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Украинцы могут быть националистами, но мы – дома – не можем быть патриотами и не можем вспоминать жертв Волынской резни?!?» – написал в соцсетях известный польский журналист, спортивный комментатор и ютубер Роман Колтонь.

Как передает Interia Sport, он также процитировал слова польского военного, государственного и политического деятеля, первого главу возрожденного Польского государства, основателя польской армии маршала Юзефа Пилсудского: «Нация, которая не уважает свое прошлое, не заслуживает уважения в настоящем и не имеет права на будущее».

