Орлов о возможном бойкоте «Спартака»: «Ребята, докажите, чего вы стоите! Победить в Питере – разве это не вызов?»

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Геннадий Орлов отреагировал на возможный бойкот «Спартака» матча за Олимп Суперкубок России.

«Игра в любом случае состоится. Ну не приедет «Спартак» – против «Зенита» выйдет другая команда. Не проблема.

По идее – «Динамо», финалист кубка. Это будет еще интереснее.

Не захочет «Спартак», и что дальше? Хотя я этого не понимаю. Ведь красно-белые получают прекрасный шанс заявить о себе.

Ребята, докажите, чего вы стоите! Победить в Питере – разве это не вызов? Тем более матч состоится после сборов. Неясно, кто в каком состоянии подойдет к поединку.

«Спартаку» нужно в каждом матче играть на победу, чтобы не потерять свою репутацию! Странно, что руководство клуба этого не понимает», – сказал комментатор.

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