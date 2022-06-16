Орлов о возможном бойкоте «Спартака»: «Ребята, докажите, чего вы стоите! Победить в Питере – разве это не вызов?»

отреагировал на возможный бойкот «Спартака» матча за .

«Игра в любом случае состоится. Ну не приедет «Спартак» – против выйдет другая команда. Не проблема.

По идее – «Динамо», финалист кубка. Это будет еще интереснее.

Не захочет , и что дальше? Хотя я этого не понимаю. Ведь красно-белые получают прекрасный шанс заявить о себе.

Ребята, докажите, чего вы стоите! Победить в Питере – разве это не вызов? Тем более матч состоится после сборов. Неясно, кто в каком состоянии подойдет к поединку.

«Спартаку» нужно в каждом матче играть на победу, чтобы не потерять свою репутацию! Странно, что руководство клуба этого не понимает», – сказал комментатор.