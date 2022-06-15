Медведев о возможном бойкоте «Спартака»: «Это не из футбольной оперы. Если говорить музыкальным языком, которым они так любят пользоваться»

Александр Медведев оценил вероятность бойкота «Спартаком» матча за Олимп Суперкубок России.
Санкт-Петербург примет матч между «Зенитом» и «Спартаком». Игра пройдет 9 июля на «Газпром Арене».
– У вас запланированы крупные мероприятия на Суперкубок?
– Будет очень интересный матч. РФС с БЕТСИТИ Кубком России планку поставил высоко. Есть чему поучиться.
Но и у нас есть опыт проведения хороших соревнований. Раскрывать секреты не буду, но уже сейчас вас могу пригласить на 9-е число.
– Отдельные клубы делают хорошее промо Суперкубку, делают мультики. А вы?
– Вы правильно догадались. У нас тоже будет промо.
– Ситуация с возможным бойкотом «Спартака» на вас как-то давит?
– Это вопрос к «Спартаку».
Я считаю, что это не из футбольной оперы. Если говорить музыкальным языком, которым они так любят пользоваться в последнее время, – сказал генеральный директор питерского клуба.
«Никогда не заявляли о бойкоте, но обсудим это с командой». Гендиректор «Спартака» про Суперкубок, РФС и следующий сезон