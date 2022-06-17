Леонид Слуцкий: «Уверен, «Рубин» боролся бы за пятерку в этом сезоне. Хочется доказать, что вылет – досадная случайность»

считает, что «Рубин» боролся бы за место в топ-5, если бы не вылетел из .

– После вылета в ФНЛ вас многие критиковали и требовали, чтобы вы покинули «Рубин». Как вы это пережили?

– Спокойно. Я никак не восстанавливался, потому что для этого нужно было впасть в какую-то низшую точку. У меня такого состояния не было. Были злость из-за сложившейся ситуации и желание быстрее вернуться к работе, собрать команду и доказать, что это была досадная случайность.

С другой стороны, всякое может случиться: вдруг завтра примут решение о том, что русским игрокам можно спокойно покидать клубы и приостанавливать контракты...

– На каком стадионе «Рубин» будет играть в ФНЛ?

– «Рубин» – большая команда, которая не так давно попадала в еврокубки. И я уверен, что мы бы боролись за пятерку в этом сезоне.

Сейчас основная задача всех нас – не понизить планку ни в чем: ни в медицине, ни в питании, качестве полей, физиотерапевтах. Мы себя считаем и позиционируем командой Премьер-лиги. Поэтому мы хотим играть на – это один из лучших стадионов страны.

Мы не должны опускать планку клуба РПЛ.

– Вы не работали в ФНЛ – не знаете подводных камней, нюансов с полями. Как будете перестраиваться?

– Мы не можем учитывать новые реалии, тренируясь на идеальном поле. Не будем же моделировать болотные условия! Лично мне приходится перестраиваться в плане селекции. Всю премьер-лигу я знаю великолепно – знаю любого игрока, даже сыгравшего две минуты.

В ФНЛ я не работал – у меня нет базы данных. Здесь важна роль Веретенникова, который прекрасно знает лигу. Мы взяли Дутова – он несколько сезонов работал в Воронеже и долго играл в ФНЛ. Так что в плане селекции я надеялся на своих ассистентов.

Нам нужно было взять несколько крепких эфэнэловцев, которые в этой лиге на виду. Например, Попов два года назад вышел в РПЛ с «Ротором», потом – с «Нижним Новгородом», а сейчас был лидером в «Балтике». Нам нужны такие игроки, – сказал тренер .