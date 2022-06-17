Леонид Слуцкий: «Рубину» по силам в первый год вернуться в РПЛ. Основную селекцию мы провели»

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Леонид Слуцкий считает, что «Рубин» сможет вернуться в РПЛ в первый же год после вылета.

– Нам по силам в первый год вернуться в РПЛ.

У нас есть ограничения по заявке. У нас есть возможность взять трех игроков и двух иностранцев. Может быть, появятся новички, но основную селекцию мы провели.

– Вернутся ли в «Рубин» легионеры?

– До официального решения ФИФА мы не знаем.

Теоретически их могут признать свободными агентами или на год дадут им возможность приостановить контракты на год. Мой прогноз – второй вариант, – сказал тренер «Рубина».

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