Леонид Слуцкий: «Рубину» по силам в первый год вернуться в РПЛ. Основную селекцию мы провели»

считает, что «Рубин» сможет вернуться в в первый же год после вылета.

– Нам по силам в первый год вернуться в РПЛ.

У нас есть ограничения по заявке. У нас есть возможность взять трех игроков и двух иностранцев. Может быть, появятся новички, но основную селекцию мы провели.

– Вернутся ли в «Рубин» легионеры?

– До официального решения ФИФА мы не знаем.

Теоретически их могут признать свободными агентами или на год дадут им возможность приостановить контракты на год. Мой прогноз – второй вариант, – сказал тренер .