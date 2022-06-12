Слуцкий о легионерах «Рубина»: «УЕФА до 30 июня обязана принять какое-то решение»

Главный тренер рассказал о селекции клуба.

– На тренировке наконец-то было много игроков. Какие у вас ощущения?

– Обжегшись на молоке, дуешь на воду. Состав еще будет чиститься, потому что у нас появились новички, вернулись игроки из аренд, еще не доехали Евтич и Фамейе по визовым причинам.

– Вы уже решили, на кого рассчитывать, на кого нет?

– Вопрос не только в моих решениях. У игроков есть контракты, у клуба есть обязательства. Думаю, будем искать какие-то решения и принимать эти решения в зависимости от массы обстоятельств.

– Какие планы на сборы?

– Подготовиться хорошо к сезону – будем готовиться на своей базе в Казани. У нас уже есть определенное понимание по спаррингам, но я думаю, что мы опубликуем полный список спарринг-партнеров, когда он будет в окончательном виде. С 11 июня начинаем готовиться в двухразовом режиме.

– Трансферная кампания в разгаре. Какие впечатления от того, как она проходит?

– Мы ведем переговоры еще по двум позициям, на финишной прямой по этим двум игрокам. Всегда может кто-то еще появиться вдруг неожиданно, учитывая, что трансферное окно длинное. Но если эти два игрока сложатся, то можно говорить, что на 90 процентов команда сформирована.

– Когда прибудут Евтич и Фамейе?

– Они получают рабочую визу. Евтич прибывает ориентировочно 13 июня, а Фамейе – во вторник.

– Собирается ли Евтич остаться в команде?

– Если он прилетает, то наверно мы с ним обсудили эту тему.

– Какова ситуация с Тальби и Абильгором?

– Пока нет никакой ясности. до 30 июня обязана принять какое-то решение по легионерам. От этого решения будут зависеть все действия не только по Тальби и Абильгору, но и по всем иностранным игрокам, которые у нас есть на контракте, – сказал Слуцкий.