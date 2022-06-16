Эмиль Гарипов о вылете «Рубина»: «Я аж с ума сошел, поседел. Обидно, конечно. Я бы Бердыева позвал, хороший тренер»

высказался о вылете «Рубина» в ФНЛ.

– Вы тут Клоппа недавно вспоминали, значит, следите за футболом. «Рубин» тут в ФНЛ вылетел...

– Вообще, я аж с ума сошел. Я поседел, пенальти последний, это уж вообще, обидно, конечно, то, что вылетели. Такая команда была, 19 лет «Рубин» не вылетал.

– Слуцкого оставили, несмотря на это.

– А кто придет сейчас работать в ФНЛ? Я бы Курбана Бикеевича Бердыева позвал. Мне кажется, хороший тренер.

А вообще я за российским футболом почти не слежу. Я больше за европейский футбол. Болею за «Барселону». Не за ПСЖ, как сейчас модно.

Сейчас Хави пришел, все он восстановит. Видно уже, что начал клуб играть по такой системе, которая была у него при Гвардиоле. Мне кажется, у него все получится.

– В финале Лиги чемпионов за «Ливерпуль» болели?

– Да, но зато мусульманин Карим Бензема, надеюсь, «Золотой мяч» получит. Мне кажется, он заслужил, – сказал вратарь ХК .