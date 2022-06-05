Андрей Талалаев: «Рубин» и «Арсенал» просто взрывают рынок. Легионерские деньги безоглядно тратятся на россиян, у «Ахмата» участвовать в войне кошельков нет ни желания, ни возможности»

высказался на тему иррациональных трат в российском футболе.

– Как усилить команду в столь короткий период? Или по крайней мере не ослабить?

– Отталкиваемся от второго. Разговариваем с руководством, пытаемся удержать большинство игроков, которые в минувшем сезоне сумели добиться позитива в качестве игры и результатах. Ищем усиление в ФНЛ, но там происходит какое-то сумасшествие.

Две команды, вылетевшие из РПЛ, предлагают новичкам условия в два-три раза выше разумных возможностей. Ищем форварда и защитника, однако футболисты предпочитают честолюбию деньги в первом дивизионе. и «Арсенал» просто взрывают рынок.

Из-за отъезда легионеров появилась надежда на перезагрузку отечественного футбола и прогресс молодых, но материальные условия для многих важнее карьерных перспектив. А освободившиеся легионерские деньги теперь безоглядно тратятся на россиян.

– В «Ахмате» не так?

– Нет, конечно. Мы и в прошлую трансферную кампанию говорили: есть определенные условия, кто хочет к нам – пожалуйста. Ради возможности играть в РПЛ люди соглашались на понижение зарплаты.

Этим летом тоже не собираемся устраивать аукцион. Когда слышу от полуфутболиста «А в ФНЛ мне предлагают намного больше», отвечаю: «Играй в первой лиге, какие вопросы?»

Найдем тех, кто хочет играть в . Или будем обходиться легионерами, поскольку участвовать в войне кошельков нет ни желания, ни возможности, – заявил главный тренер .