«Федун дал пощечину российскому тренерскому цеху». Лахиялов об Абаскале в «Спартаке»

резко высказался о новом тренере «Спартака» .

«К сожалению, с его работой я не знаком. Думаю, российская спортивная общественность тоже с ними не знакома. Но в нынешнее время взять специалиста из Европы – это довольно-таки рискованное дело. Может быть так, что он через два-три месяца подвергнется давлению у себя на родине, и «Спартаку» опять придется искать нового специалиста.

Молодость Абаскаля? В принципе, я всегда поддерживаю, когда дают дорогу молодым, но с другой стороны, Федун здесь дает еще и небольшую пощечину российскому тренерскому цеху. Он как бы заявляет: «Где вы, отечественные тренеры? Где вы, отечественные специалисты?»

Если брать по-хорошему, то среди российских тренеров на ум приходят только два специалиста, которые могут возглавить , – это Черчесов и Карпин. Но Черчесов, я думаю, не устраивает , а Карпин не устраивает . И они вряд ли наступят на свое «я» и пригласят на работу в «Спартак» одного или другого.

А другим нашим специалистам, которые целыми днями ходят на телевидение и рассказывают о том, какие они тренеры, мой совет – идти в команды второго дивизиона, первого дивизиона и показывать там свою работоспособность, состоятельность, как это делал в свое время Аленичев. Несмотря на свое громкое имя как футболиста, он пошел работать в тульский «Арсенал» и довел его от КФК до Премьер-лиги, после чего заслуженно получил приглашение в московский «Спартак», – сказал бывший нападающий «Анжи».

Тренерский профиль Абаскаля: 5 недель стажировки у Гвардиолы, мечта стать смесью Пепа, Бьелсы и Эмери