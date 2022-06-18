«Европа почувствует, что без российского футбола тоже не очень хорошо». Степашин об отстранении

надеется на отмену запрета на участие России в еврокубках.

– Каким вам видится следующий сезон нашего футбола, в котором «Динамо» будет отмечать 100 лет?

– Не хуже, чем этот. Об одном сожалею искренне, конечно, – то, что мы не сможем участвовать в европейских кубках. Это, конечно, плохо. Заменить их пока сложно.

С другой стороны, я думаю, что российский футбол все равно вернется в Европу, а Европа почувствует, что без российского футбола тоже не очень хорошо.

Хотя, честно говоря, последние несколько лет у нас результаты были неважные, так что радоваться-то особо нечему было. Последние успехи – когда кубок взяли ЦСКА и «Зенит». Больше ничего особенного не было, – сказал член совета директоров .