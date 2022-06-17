Степашин о задаче Йокановича: «Динамо» ниже третьего места точно не должно быть»

рассказал, что будет требоваться от нового главного тренера «Динамо».

– Сергей Вадимович, в «Динамо» назначили нового главного тренера – это довольно известный сербский специалист . На сколько лет контракт? Какие задачи перед ним поставили? Чемпионство?

– Вы слышали объявление футбольного клуба «Динамо» – 2+1. Задача ему будет поставлена в ближайшее время после заседания совета директоров.

Йоканович приезжает в Москву 21 июня. Совет директоров обязан проголосовать за его утверждение, предварительное согласование уже было.

Насчет чемпионства или не чемпионства: не надо забегать вперед, ниже третьего [места] точно не должно быть – это моя точка зрения, как члена совета директоров. Тем более что «Динамо» в следующем году сто лет.

А что касается тренера, он постарше немножко, чем Сандро Шварц, ему 53 года, он здорово играл в футбол, выступал за ряд клубов в Югославии, а потом Сербии, играл и в Испании, в Англии за «Челси». Кстати, он играл за сборную Югославии в матче против сборной России в 2001 году.

У него хороший опыт. Он хороший мотиватор…

Наша идеология – чтобы команда была командой. Конечно, мы очень ценим работу нашего спортивного директора Желько Бувача, мы ему доверяем. Назначение нового тренера – это серьезная работа.

Было несколько кандидатов, в том числе рассматривали россиян, фамилий не буду называть – кто-то остался, а кто-то перешел в другой клуб – понимаете, о ком я говорю.

– Да.

– В результате было принято такое решение. Цыплят по осени считают, но у нас, правда, сейчас не по осени, а по весне, когда в следующем году будет заканчиваться первенство страны, – сказал член совета директоров .